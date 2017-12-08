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Эксперт: Цена пачки сигарет в Украине вырастет до 90 грн.

Эксперт: Цена пачки сигарет в Украине вырастет до 90 грн.
В связи с изменениями в Налоговый кодекс в части повышения цены на акцизы на табачные изделия, за которые проголосовали депутаты украинского парламента, стоит ожидать значительного влияния на стоимость табачных изделий в Украине, передает replyua.net со ссылкой на Gazeta.ua. Согласно прогнозам экспертов, уже в 2025 году за одну пачку сигарет придется отдавать в среднем 90 гривен. В том числе, в проекте закона № 6776-д, который поддержали 252 народных депутата, предполагается поэтапное повышение табачного акциза до уровня европейских стран.

Глава Украинского центра контроля за табаком общественной организации «Жизнь» Андрей Скипальский в интервью журналистам заявил, до 2018 года стоимость сигарет поднимется на 11,2% и еще на 16,7%. Принимая во внимание предыдущую индексацию, в следующем году табачная продукция подорожают на 29,7%.

«На сегодняшний день средняя стоимость пачки сигарет составляет 23-24 гривны. Начиная с 2018 года ожидается повышение стоимости в среднем на 6 гривен — до 30 гривен. В продаже будут как дорогие сигареты в премиум-сегменте, так и более дешевые», — рассказал он.
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