Украинские венгры прокомментировали решение Венецианской комиссии

В озвученном сегодня решении Венецианской комиссии касаемо нашумевшей «языковой» статьи в законе «Об образовании» представители венгерской общины, проживающие в Украине, ничего чрезвычайного не увидели. Как передает replyua.net со ссылкой на InfoResist, об этом заявил заместитель председателя Киевского общества венгров Тибор Томпа.
«В целом, я уверен, что Венецианская комиссия ничего чрезвычайного не решила. Кроме того, с моей точки зрения, большая часть венгров так и думало, что оно будет примерно таким, нейтральным. Единственный момент: мне не приходилось видеть, чтобы в украинских источниках было то, о чем сказали в Венецианской комиссии: что в учебных заведениях частной формы собственности национальные меньшинства могут изучать все предметы на украинском языке. В связи с этим я думаю, что в этом случае есть выход для тех венгров, которые захотят, чтобы дети изучали все предметы на венгерском языке, так как сегодня на Закарпатье есть такие частные учебные заведения, так что я, откровенно говоря, больших таких потрясений не ожидаю», — сказал Томпа.
Он также подчеркнул, что Киев должен прислушиваться в большей степени не к мнению официального Будапешта, а к тому, что говорят проживающие в Украине венгры.