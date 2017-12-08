Грибаускайте выставила Украине требования

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Президент Литвы Даля Грибаускайте во время совместного брифинга с Петром Порошенко в Вильнюсе озвучила основное требование, выполнения которого Литва ожидает от Украины, о чем пишет replyua.net со ссылкой на «Левый берег». Таким образом, Литва призвала Украину обеспечить НАБУ независимость от политического влияния. Также Национальное антикоррупционное бюро Украины никаким образом не должно принимать участие в политических процессах.Так, во время брифинга она заявила: «Нашим основным требованием от Украины является осуществление независимости для НАБУ таким образом, чтобы на его работу не могли повлиять политики. Еще, самое же Национальное антикоррупционное бюро Украины не должно никаким образом участвовать в процессах политики в стране».Она отметила, что во время встречи с главой Украинского государства они обсудили реформы Украины в сфере противостояния коррупции. При этом Грибаускайте добавила: «И Литва, ровно как и Евросоюз, поддерживают те реформы, которые осуществляются для борьбы с коррупцией во всех отраслях. Однако они должны быть последовательными и, естественно, открытыми. Они должны обезопасить все государственные службы от влияния политиков… А правоохранительные органы, в свою очередь, не должны принимать участие в политике». Напоследок она подчеркнула, что Литва одобряет требование создать Антикоррупционный суд в Украине.