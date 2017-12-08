НАКП на некоторое время лишит НАБУ доступа к реестру е-деклараций

В Национальном агентстве по предотвращению коррупции приняли решение о закрытии на некоторое время полного доступа Национального антикоррупционного бюро к реестру электронных деклараций. Как передает replyua.net со ссылкой на «Українські новини», такое заявление в ходе состоявшегося сегодня, 8 декабря, озвучила глава ведомства Наталь Корчак.
Сотрудник НАПК Александр Писаренко сообщил, что сотрудник НАБУ зашел в реестр электронных деклараций и внес изменения в декларацию одного из чиновников, фамилию которого он отказался уточнять. По этой причине В НАПК решили обратиться в НАБУ и попросили прокомментировать инцидент. Сотрудники бюро заявили, что речь идет об обычной ошибке и в ходе служебной проверки никаких нарушений не было выявлено.
«До завершения выяснения причин и обстоятельств, в которых произошел данный факт, поручаю принять меры, связанные с остановкой доступа сотрудников Национального антикоррупционного бюро к реестру деклараций», – заявила Корчак, добавив, что после выяснения всех обстоятельств НАБУ вновь получит право доступа ко всем декларациям.