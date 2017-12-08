В НАБУ подтвердили и прокомментировали обыски в Минюсте: могли уничтожить улики

Как информирует replyua.net, в сообщении говорится: «Такое следственное действие было неотложным, ведь у нас появилась оперативная информация о риске уничтожение документов, которые по закону должны быть предоставлены Министерством юстиции Украины в рамках расследования НАБУ уголовного дела». Также в антикоррупционном бюро подчеркнули, что доступ к указанным материалам детективам НАБУ был санкционирован следственным судьей Соломенского районного суда Киева еще 23 ноября 2017 года.
В бюро также рассказали: «В соответствии с постановлением суда, Министерство юстиции Украины обязано предоставить запрашиваемые сведения в НАБУ. Но, к детективам нашего ведомства вечером 7 декабря поступила оперативная информация, что часть этих самых документов, которые запрашиваются, уничтожается. Сам же обыск подтвердил эту информацию, в результате чего остатки документов были изъяты. НАБУ действовало на законном основании».