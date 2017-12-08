По стандартам НАТО: обнародовано видео испытания новшества боевой техники Украины

Так, на обнародованном видео показано, на что способен украинский новый бронетранспортер в условиях бездорожья или зоны активных боевых действий. В госконцерне «Укроборонпром» отчитались: «Мы провели целую серию огневых испытаний по ликвидации условных целей из штатного вооружения при различных погодных условиях».
Примечательно, что одной из самых главных особенностей БТР-4МВ1 является использование модульного подхода в построении бронезащиты военного транспорта и разнесения слоев брони. Именно благодаря таким техническим показателям удается достичь значительного повышения защиты экипажа и, конечно же, самой боемашины. Ранее уже сообщалось, что бронетанковый завод Киева осуществил успешные испытания новой партии БТР-ЗДА и передал технику на баланс Национальной гвардии Украины.