Конфликт с венграми на Закарпатье: Венецианская комиссия сочла обвинения Венгрии неуместными

Как информирует replyua.net, в пресс-службе Министерства образования и науки Украины заявили: «Комиссия одобрила аргументацию Украины на счет упреков Венгрии, что языковая статья образовательного закона значительным образом сужает права представителей национальных меньшинств». Однако в это же время эксперты дали свои рекомендации Украине относительно этого закона – «вытянуть» переходной период для имплементации языковой статьи. В настоящее время закон «Об образовании» указывает, что полноценно в силу языковая статья должна вступить в 2020 году. В свою очередь украинское образовательное министерство дало свое соглашение на продление периода.
В заявлении МОН Украины отмечается: «Также в Венецианской комиссии подчеркнули, что Украина должна максимально широко использовать возможности пункта 4 статьи 7, что ведомство и собирается выполнить». Согласно мнению Министерства образования и науки Украины, самый основной тезис вывода комиссии заключается в том, что статья 7 является рамочной и подлежит дальнейшей детализации, в том числе, в Законе «Об общем среднем образовании». Напоследок в ведомстве добавили: «Мы в полной мере согласны с таким утверждением. Основной целью является обеспечение достаточным уровнем знания как государственного, так и родного языка».