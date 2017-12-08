«Маски-шоу НАБУ в Минюсте»: Бернацкая заявила о возможном похищении документов

Как информирует replyua.net, по словам Бернацкой «в здание Министерства юстиции Украины ворвались сотрудники НАБУ. Это было в 07 часов и 15 минут. Они не имели никакого постановления суда для этого». Кроме того чиновник добавила: «Антикоррупционеры незаконно изъяли ключи от кабинетов ведомства у уборщицы и заперлись внутри. А когда в 08:30 наши сотрудники пришли на работу и потребовали решение суда через закрытую дверь, или хоть какие-то документы, детективы Национального антикоррупционного агентства убежали через черный выход, не предоставив никаких объяснений». Также первый заместитель главы Минюста добавил: «Мы не знаем, какие документы в ходе этой провокации были похищены».
Помимо прочего, Наталия Бернацкая анонсировала на 14 часов сегодняшнего дня брифинг, в ходе которого будут озвучены детали «такого акта беззакония».