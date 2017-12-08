Глава Госкино: фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» не запрещали показывать в Украине

Популярный в канун новогодних праздников фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» разрешен для показа в Украине, несмотря на то, что занятую в фильме актрису Валентину Талызину Министерство культуры внесло в черный список. Как передает replyua.net, об этом в интервью журналистам «Вестей» заявил руководитель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко. Как известно, Талызина была среди деятелей российской культуры, подписавших письмо к президенту России Владимиру Путину в поддержку аннексии Крыма в марте 2014 года.
По словам Ильенко, показ «Иронии судьбы, или С легким паром!» не запрещен на телеканалах Украины, поскольку это не противоречит законодательству «Закон о кинематографе сказано, что картину можно запрещать к показу, если один из участников фильма включен в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, однако закон содержит и определение, кто такой «участник фильма», – сказал Ильенко.
Он также добавил, что «участник фильма» – это «физическое лицо, принимавшее участие в создании фильма, сделанного и/или впервые продемонстрированного после 1991 года».