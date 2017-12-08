Порошенко «попустил» Саакашвили: ситуация с Михо не стоит международного внимания

Как информирует replyua.net, Порошенко заявил: «Ситуация с Саакашвили не стоит международного внимания». При этом он подчеркнул: «Нам нужно обеспечить справедливое, беспристрастное следствие, после чего – справедливый и беспристрастный суд». Однако Петр Порошенко не исключает возможности того, что украинское следствие может обратиться за помощью в виде дополнительное экспертизы к международным организациям.
Кроме всего этого украинский лидер пояснил, почему он так считает: «Ситуация с Саакашвили не стоит международного внимания, ведь есть конкретные преступления, которые были совершены. Если человек, которого в чем-то обвиняют, сбегает из-под стражи или нарушает закон, или же незаконно пересекает границу, то за это обязательно должна быть ответственность. Причем они никоим образом не связана с какой-либо политической деятельностью того или иного лица».