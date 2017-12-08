Синоптик предупредила украинцев о надвигающемся мощном шторме

На выходные жителям Украины стоит готовиться к существенному ухудшению погоды: если завтра, 9 декабря, ожидается сухая погода без осадков, то уже в воскресение, 10 декабря во всех регионах ожидаются осадки в виде дождя, снега, их будет сопровождать штормовой ветер и гололед. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала известный синоптик Наталья Диденко. Эксперт подчеркнула, что в субботу украинцев порадует хорошая погода, так как страна будет находиться между двумя фронта на западе и на востоке Европы. Но уже в воскресенье ее накроет мощный циклон.
«С завтрашнего дня вся западная система начнет движение в восточном направлении, в связи с чем большая часть Европы окажется в непогоде. А мы, вместе с Балканами и Причерноморьем будем находиться в области сухой погоды. А уже в воскресенье на нас ухнет циклон с фронтами и начнется непогода», - рассказала она.
По словам Диденко, циклон принесет в Украину дождь, мокрый снег, налипание мокрого снега, кашу с лужами на дорогах. Будет сильный ветер, его порывы будут достиать штормовых значений. Непогода не затронет только восток, но уже вечером 10 декабря и там начнутся осадки.