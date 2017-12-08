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Тимошенко: Запад признал, что начальником коррупции в Украине является Порошенко

Тимошенко: Запад признал, что начальником коррупции в Украине является Порошенко Руководитель политической силы ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко выразила свое невероятное возмущение тем, что в результате попытки действующей в стране власти взять антикоррупционные органы под свой личный контроль, Украина едва не осталась без «безвиза» со странами Евросоюза, о чем пишет replyua.net со ссылкой на пресс-службу партии «Батькивщина».

В частности, политик, во время эфира на телеканале NewsOne заявила: «Этой ночью наша страна оказалась в шаге от падения, ведь мы могли потерять безвизовый режим. Это произошло из-за того, что фракция БПП по поручению главы государства внесла в Верховную Раду Украины проект закона, который фактически уничтожал в Украине антикоррупционные органы. И в том случае, если бы политики не отозвали внесенными ими же документ, то сегодня мы бы все проснулись без «безвиза».

Тимошенко пояснила, что в этом проекте закона предполагалось превратить независимые антикоррупционные органы в структуры, которые будут подконтрольными Верховной Раде Украины. Он также процитировала слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который ранее заявлял, что «смысла бороться за тело Украины, то есть, за Донбасс, нет, если душа страны будет утоплена в коррупции». Лидер ВО «Батькивщина» возмущена тем, что решения гаранта Конституции и его окружения привели к той ситуации, когда такие вот вердикты вынуждены объявлять «друзья Украины, пытающиеся ей помочь и защитить от войны, оккупации и агрессии». Все это, по словам Тимошенко, «говорит о том, что Запад признал, что руководителем коррупции в Украине является президент и его окружение, и что силами этих людей рушится вся антикоррупционная программа, которую извне Евросоюз и США предложили Украине в обмен на финансовую поддержку и за «безвиз».


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