Как информирует replyua.net, эксперты установили личность главного фигуранта, который разыскивался Совместной следственной группой по делу о сбитом в небе над Донбассом в 2014 году малазийском Боинге рейса МН17. В сообщении СМИ отмечается: «Генерал-полковник Николай Федорович Ткачев, главный инспектор Центрального военного округа Российской Федерации. Именно он является ключевым фигурантом, разыскиваемым Совместной следственной группой по делу о сбитом аивиалайнере МН17. Это удалось установить в совместном расследовании The Insider и Bellingcat».
Отмечается, что в 2016 году в сентябре 28 числа Совместная следственная группа, возглавляемая Нидерландами (ССГ), которая расследует дело о сбитом Боинге, обнародовала призыв, в котором она обращалась к следователям с просьбой помочь опознать людей, которые подозреваются в причастности к инциденту со сбитым в небе над Донбассом самолетом, выполняющим рейс МН17. Один из таких подозреваемых имел позывной «Дельфин», а во время телефонных разговоров, которые были перехвачены, к нему обращались Николай Федорович. Еще один был известен, как Орион (и Андрей Иванович). Предполагается, что перехваченные беседы состоялись незадолго до трагедии. В общем, Международная следственная группа опубликовала пять аудиофайлов, в которых фигурирует «Дельфин». В самом первом из них человек с этим позывным самостоятельно озвучивает свое имя – Николай Федорович.