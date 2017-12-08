Агрессия РФ на Донбассе и в Крыму: Латвия жестко высказалась в адрес Путина

Как информирует replyua.net, в пресс-службе ведомства сообщили, что Российская Федерация обязана нести полную ответственность за свою военную агрессию на Донбассе. Ринкевичс отметил: «Учитывая важную роль ОБСЕ в деле предотвращения и разрешения конфликтов, вопрос по агрессии на востоке Украины и аннексированном Крыму должен оставаться в центре повестки дня Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе».
При этом он выразил обеспокоенность относительно ухудшения положения с правами человека на Крымском полуострове. Особенно в этом вопросе он акцентировал внимание на ограничениях прав человека и основных свобод крымскотатарского народа с начала российской аннексии Автономной Республики Крым. Глава МИД Литвы отметил: «Российская Федерация должна нести абсолютную ответственность за свои агрессивные действия в Украине».