Гордон резко ответил Фарион на ее предложение о «нейтрализации русскоязычных»

Бывшего депутата от ВО «Свободы» Ирину Фарион необходимо привлечь в ответственности за то, что она разжигает межнациональную рознь в Украине, заявляя о необходимости «нейтрализовать» русскоязычных. Как передает replyua.net, такое заявление в прямом эфире телеканала «112.Украина» сделал известный украинский журналист Дмитрий Гордон, у которого, как известно, уже была острая дискуссия с Фарион по этому поводу.
«Когда кто-то уже привлечет эту полоумную Фарион к ответственности за разжигание межнациональной розни? Это же просто капец какой-то! Сколько можно это терпеть? Не может женщина выступать с такими заявлениями», - считает Гордон. При этом журналист подчеркнул, что невозможно дальше слушать заявления Фарион, а на детектор лжи она не пойдет, чтобы доказать, что не работает на Москву. Дмитрий Гордон добавил, что полиграфолог, у которого бывший парламентарий якобы прошла проверку на детекторе лжи, в текущем году получил лицензию в Москве.
Напомним, что не так давно Фарион поспорила с Гордоном в прямом эфире телеканала «112.Украина» из-за того, что последняя предложила не давать работу и образование лицам, не владеющим украинским языком.