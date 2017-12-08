Внезапно: После визита активистки Femen Саакашвили слег с температурой

Бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заболел – у него поднялась температура, а также пропал голос, передает replyua.net. Однако на своей странице в Facebook политик заверил, что уже до 10 декабря он «будет в строю». Именно на этот день в украинской столице должен состояться новый «марш», в котором будут принимать участие его сторонники. Примечательно, что экс-президент Грузи о своей болезни сообщил сразу после появления в голой активистки Femen в палаточном городке возле Верховной Рады.
В руках у активистки было весло, во рту свисток. Живот женщины «украшали» нецензурные надписи. Сама акция продолжалась короткое время – правоохранители скрутили модель и прикрыли ее, чтобы не дать замерзнуть, так как на улице шел мокрый снег, и температура воздуха составляла ноль градусов. Кроме того, вчера Саакашвили не смог попасть в отель «Киев», где он, согласно информации народного депутата Антона Геращенко, хотел помыться.
Напомним, что 5 декабря в квартире Саакашвили спецназовцы и полицейские провели обыски. Затем политик залез на крышу дома и угрожал спрыгнуть. Спустя некоторое время он был задержан и ему было объявлено о подозрении в содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности.