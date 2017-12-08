В Интернете появились снимки и видео «дороги смерти» в Донецке

28 ноября в Интернете было размещено видео так называемой донецкой дороги смерти. Как информирует replyua.net, в ролике показана трасса, соединяющая Свято-Игнатьевский храм в поселке Октябрьский и Путиловский мост.
Дорога выглядит как из фильма ужасов – асфальт давно пора менять, а вдоль дороги можно увидеть разрушенные войной дома. «Киевский мост взорванный – дорога смерти. Когда-то на этом мосту было такое движение, пробки стояли», - отметил пользователь, разместивший видео. На кадрах можно увидеть, как он проезжает на улице Взлетной, мимо многоэтажного жилого дома, от которого практически ничего не осталось.
Также в видео показаны церковь и местное кладбище – туда можно зайти только на окраину, поскольку, по словам автора ролика, центр кладбища был заминирован, и ходить там опасно для жизни.