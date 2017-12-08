Комаровский объяснил, почему в Украине низкая продолжительность жизни

Евгений Комаровский, главный педиатр Украины, дал большое интервью Алесе Бацман, редактору «Гордона», и рассказал о том, почему украинцы живут намного меньше граждан других европейских государств, информирует replyua.net со ссылкой на 112 Украина.
«Во-первых, потому, что украинцы не понимают, что долго жить – это технология, а не только генетика. Есть нации, которые живут долго. Например, я только вернулся из Баку: реально азербайджанцы при одинаковых условиях живут дольше украинцев. Но когда вы слышите, что жители Франции или Японии имеют среднюю продолжительность жизни 86 лет, это не потому, что все французы занимаются спортом, не пьют, не курят. Это технологии: своевременное обследование, профилактическая медицина», - отметил доктор. Также он рассказал, почему украинские мужчины живут намного меньше, чем женщины.
По его словам, это происходит «из-за дурости», поскольку наши мужчины никогда не занимались своим здоровьем, и, если им повезет, то после инсульта они не умирают, а превращаются в овощи, за которыми ухаживают жены. Комаровский отметил, что врачи всегда советуют не упускать время, однако мужчины их не слушают.