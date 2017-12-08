Переговоры Климкин – Сийярто: этнические венгры массово покидают Закарпатье

Как информирует replyua.net, о теме переговоров глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал в своем «Твиттере». Руководитель МИД написал: «Мы на позитивной ноте завершаем встречу министров ОБСЕ. Был приятный разговор с коллегой из Венгрии Петером Сийярто. На Закарпатье уже далеко не 150 тысяч этнических венгров и даже не 100 тысяч. Люди покидают регион. Общая для нас и Венгрии задача – поддержать и помочь общинам».
Напомним, ранее сообщалось, что власти Венгрии в лице министра иностранных дел Петера Сийярто, в ходе министерской встречи ОБСЕ в Вене заявил, что он обращается к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе с просьбой ввести постоянную наблюдательную миссию ОБСЕ в связи с «напряженностью» в регионе. Он, в частности, заявлял: «Уважаемые, мы невероятно обеспокоены напряженностью в Закарпатской области, где проживают 150 тысяч этнических венгров».