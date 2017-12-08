Павел Климкин провел встречу с коллегой из Венгрии

Павел Климкин, глава внешнеполитического ведомства Украины, заявил о том, что у него состоялся «приятный разговор» с Петером Сийярто, венгерским коллегой, сообщает replyua.net со ссылкой на страницу Климкина в Твиттере.
Нужно отметить, что главы украинского и венгерского МИДа провели встречу в рамках заседания Совета министров ОБСЕ, которое проходило в Вене. «Министерскую встречу ОБСЕ завершаем на позитиве. Приятный разговор с венгерским коллегой Петером Сийярто. Этнических венгров в Закарпатье уже не 150 тыс. и даже не 100 тыс. Люди оставляют регион. Наша общая с Венгрией задача – поддержать и помочь общинам», - отметил глава украинского МИДа. Отношения между двумя государствами резко ухудшились после того, как в Украине был принят закон об образовании.
В Венгрии уверены, что он будет ущемлять права венгров, проживающих в Украине. Более того, венгерская сторона в лице Сийярто и других политиков неоднократно заявляла о том, что будет блокировать любые попытки Украины интегрироваться в Европу до тех пор, пока закон об образовании не отменят.