Комаровский назвал заболевание, которое угрожает украинцам

Евгений Комаровский, известный телеведущий и главный педиатр Украины, заявил о том, что в нашей стране резко возросла угроза массовой дифтерии, однако лечить заболевание невозможно, - в Украине отсутствуют необходимые препараты, сообщает replyua.net со ссылкой на Гордон.
По словам доктора, угроза распространения опасных заболеваний в стране резко возросла после начала конфликта на Донбассе. «Во-первых, потому, что туда уходят огромные средства. Во-вторых, потому, что информационное поле занято, например, не «Школой доктора Комаровского», а войной, и считается, что эти вещи несовместимы», - отмечает врач. По его словам, самое большое беспокойство вызывает именно дифтерия, поскольку ее сейчас лечить нечем, и, если начнется вспышка болезни, это обернется настоящей катастрофой для страны.
«Не дай Бог! Я просто знаю, что это такое, это все через мое сердце прошло – и я страшно этого боюсь. Сыворотки нет и не будет. Откуда она возьмется?! Хотя у меня в холодильнике лежит доза на одного ребенка», - подчеркнул педиатр. Напомним, что сейчас в Украине фиксируется вспышка другого заболевания – кори.