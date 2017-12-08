Тревожно: появился прогноз по безвизу из-за истории с НАБУ

Давление киевских властей на НАБУ, а также громкое увольнение Егора Соболева и назначение аудитора – это очень тревожные симптомы, которые могут привести к отмене безвизового режима Украины с Евросоюзом. Как передает replyua.net cо ссылкой на Апостроф, о тревожных тенденциях рассказал источник в парламентской коалиции.
По его словам, в Украину может приехать мониторинговая группа, которая будет проверять выполнение всех условий по безвизовому режиму. «Грозились прислать мониторинговую группу, которая бы проверила, как выполняются требования по безвизу», - рассказал источник из коалиции. Кроме того, он подчеркнул, что украинские власти вели длительные переговоры с США по данному вопросу. Отмечается, что Соединенные Штаты направляли грозные заявления после информации о появлении законопроекта, направленного на уничтожение НАБУ.
Напомним, что ранее Егор Соболев, уволенный глава антикоррупционного комитета, сделал заявление о том, что Михаил Саакашвили не имеет никакого отношения к его протесту под Верховной Радой.