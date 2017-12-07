Пять гривен с каждого билета фильма «Киборги» идут на ветеранов АТО

Как передает replyua.net, в украинский прокат 7 декабря вышел фильм «Киборги», от режиссера Ахтема Сеитаблаева. Это история не о войне, а о современных героях, которые творят нашу новую Украину. Как пишет в своем блоге украинский политолог Алексей Голобуцкий, побывал и он на премьере, но писать что-либо об этом фильме трудно. Тем не менее, автор отмечает, что можно констатировать: это очень качественно и действительно хорошо сделанный фильм.
По словам политолога, очень хорошее впечатление производит все: сценарий, работа режиссера и операторов, спецэффекты, работа актеров. Даже общий характер фильма: это новейшая героика – то есть, пафосный произведение по самой сути, но стилистика съемок совершенно непафосная, очень жизненная и простая. И это только добавляет впечатлений. Именно поэтому спокойно, без эмоций этот фильм посмотреть нереально. Выйти и забыть увиденное – тоже. Хотя каждый вынесет из фильма что-то свое.
«Посмотреть «Киборги» – это собственно и обязательная вещь, которую должен сделать каждый. Также и потому, что 5 гривен с каждого билета идут на ветеранов АТО. Идите и смотрите! Это обязательно нужно сделать. И не только для того, чтобы поддержать ветеранов и отечественное кино, а, чтобы что-то понять о себе и о стране», – резюмировал Голобуцкий.