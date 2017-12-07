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Депутаты ВРУ подняли себе зарплаты

Депутаты ВРУ подняли себе зарплатыСтало известно, что сегодня депутаты Верховной Рады Украины дружно проголосовали за увеличение окладов народных избранников. Как пишут украинские СМИ, за соответствующее решение во время голосования постановления 7172 свои голоса отдали 235 парламентария.

Как информирует replyua.net, перед началом голосования Павел Пинзеник, являющийся первым замом комитета по вопросам ВРУ, заявил: «Согласно положению 33 статьи закона «О статусе народного депутата», народному избраннику устанавливается ежемесячный должностной оклад. Надбавки к такому окладу выполняются в том размере, который был установлен для членов правительства. Парламентарий приравнивается к членам Кабмина в вопросах материального и социально-бытового обеспечения».

Также стало известно, что согласно приложению к проголосованному постановлению, оклад спикера будет составлять двенадцать прожиточных минимумов и достигать 18 тысяч и двууста гривен. Самый минимальный оклад устанавливается у народного депутата, который является членом комитета Верховной Рады Украины – десять прожиточных минимумов, что равно 16 тысячам гривен. Как известно, в настоящее время прожиточный минимум в стране составляет порядка 1600 гривен на 1 лицо. А с нового года он вырастит до 1700 гривен.
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