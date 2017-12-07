Депутаты ВРУ подняли себе зарплаты

Как информирует replyua.net, перед началом голосования Павел Пинзеник, являющийся первым замом комитета по вопросам ВРУ, заявил: «Согласно положению 33 статьи закона «О статусе народного депутата», народному избраннику устанавливается ежемесячный должностной оклад. Надбавки к такому окладу выполняются в том размере, который был установлен для членов правительства. Парламентарий приравнивается к членам Кабмина в вопросах материального и социально-бытового обеспечения».
Также стало известно, что согласно приложению к проголосованному постановлению, оклад спикера будет составлять двенадцать прожиточных минимумов и достигать 18 тысяч и двууста гривен. Самый минимальный оклад устанавливается у народного депутата, который является членом комитета Верховной Рады Украины – десять прожиточных минимумов, что равно 16 тысячам гривен. Как известно, в настоящее время прожиточный минимум в стране составляет порядка 1600 гривен на 1 лицо. А с нового года он вырастит до 1700 гривен.