Климкин рассказал о результатах встречи с Лавровым

Как информирует replyua.net, руководитель внешнеполитического ведомства Украины написал, что вопрос обмена заложниками должен быть разрешен уже в ближайшее время. В частности, Климкин написал: «Во время переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым мы обсуждали вопросы обмена заложниками. Этот вопрос должен быть снят в ближайшие недели, ведь речь идет о близких, о живых людях».
Напомним, касательно вопроса обмена пленными, ранее сообщалось, что после разговора между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и его кумом, украинским политическим деятелем Виктором Медведчуком, российский лидер дал слово обсудить вопрос обмена заложниками с главарями террористических «ЛДНР». А немного позже после этого у Путина заявили, что в ОРДЛО, в частности Александр Захарченко и Игорь Плотницкий сообщили о поддержании предложения по обмену пленными.