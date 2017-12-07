Венгрия в истерике: Сийярто призвал ОБСЕ направить постоянную миссию на Закарпатье

Так, выступая «на полях» Совета ОБСЕ, чиновник заявил: «Венгрия оказывает Украине поддержку во многих сферах… Мы выделяем финансы для осуществления множества институциональных и инфраструктурных проектов, именно в результате этого принятие парламентов закона об образовании в сентябре 2017-го для нас стало самым настоящим разочарованием. Этот документ отнимает имеющиеся права лиц, которые принадлежат к национальным меньшинствам, что касается образования и обучения на родном языке. Этот закон является полным противоречием двусторонним и многосторонним обязательствам Киева, в частности и обязательствам ОБСЕ».
Также он подчеркнул: «Уважаемые, все мы сильно обеспокоены напряженностью на Закарпатье, где в настоящее время проживают порядка 150 тысяч венгров. В результате мы настаиваем на постоянном присутствии в регионе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ».