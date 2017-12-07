Песков: РФ и не думает оспаривать решение Гаагского трибунала по войне на Донбассе

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Спикер президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков во время общения с представителями средств массовой информации заявил, что Россия не будет оспаривать решение Международного уголовного суда (МУС) в вопросе военного противостояния российских и украинских военных на Донбассе, о чем пишет replyua.net со ссылкой на РИА «Новости». При этом Песков даже пояснил, почему в Москве не собираются этого делать. По его словам, Кремль не признает юрисдикцию МУС, вот и вся причина.Таким образом, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли Российская Федерация оспаривать факт противостояния российских и украинских военных на Донбассе, который был установлен Международным уголовным судом, Песков заявил: «В данном случае Россия не признает юрисдикцию МУС, поэтому нам и оспаривать то нечего».Напомним, ранее уже сообщалось, что прокуратура Международного уголовного суда (Гаагский трибунал) зафиксировала более 1200 фактов возможного совершения преступлений на Донбассе. Также в МУС отмечали, что на Донбассе происходит не внутреннее противостояние, а международный вооруженный конфликт.