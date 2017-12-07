Песков: РФ и не думает оспаривать решение Гаагского трибунала по войне на Донбассе

Таким образом, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли Российская Федерация оспаривать факт противостояния российских и украинских военных на Донбассе, который был установлен Международным уголовным судом, Песков заявил: «В данном случае Россия не признает юрисдикцию МУС, поэтому нам и оспаривать то нечего».
Напомним, ранее уже сообщалось, что прокуратура Международного уголовного суда (Гаагский трибунал) зафиксировала более 1200 фактов возможного совершения преступлений на Донбассе. Также в МУС отмечали, что на Донбассе происходит не внутреннее противостояние, а международный вооруженный конфликт.