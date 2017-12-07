Политолог: если сегодня бюджет не проголосуют, то к следующей пленарной неделе с бюджета выпадут еще пару миллиардов

Чрезмерная демократия в бюджетном процессе, к сожалению, только во вред, потому что нардепы превращают рассмотрение Бюджета в торговый аукцион. Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из телеканалов заявил украинский политолог, экс-нардеп Тарас Черновил.
«Я за время своего депутатства прошел 12 бюджетных процессов. Всегда чем дольше шло рассмотрение, тем настойчивее становились лоббисты и наглые торги», – отметил Черновил. По его словам, естественно, что после внесения первоначального текста документ должен пройти ряд концептуальных дополнений и корректив, но после того, как проект, уже вернувшись в правительство, снова пришел в Раду для окончательного одобрения, затягивание приносит только к нарастанию коррупционных рисков.
Политик отметил, что вопрос даже не в днях или неделях, а часто в часах. То, что затянулось рассмотрение бюджета – говорит о том, что лобисты-шантажисты уже мобилизовались. «Если же сегодня не проголосуют, то к следующей пленарной неделе у нас с вами кто-то заберет на какие-то сомнительные цели еще пару миллиардов или усилит инфляционное давление», – подытожил Черновил.