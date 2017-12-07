В Вене Климкин и Лавров проводят свою первую встречу тет-а-тет

В сообщении издания отмечается, что переговоры проходят за закрытыми дверями. В настоящее время неизвестно никаких подробностей переговоров. Как известно, ранее руководители российской и украинской дипломатии уже встречались, однако только в рамках «нормандского формата». Нынешняя же встреча – это первые их двусторонние переговоры, которые происходят не в рамках этого формата.
Напомним, ранее издание, ссылаясь на сообщение спикера главы МИД Украины Марьяны Бецы, писало, что «на полях» министерской встречи ОБСЕ двусторонние переговоры провели специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Курт Волкер и глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин.