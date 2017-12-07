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В Вене Климкин и Лавров проводят свою первую встречу тет-а-тет

В Вене Климкин и Лавров проводят свою первую встречу тет-а-тетПредседатель внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин проводит свою первую встречу двустороннюю встречу тет-а-тет с главой Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым в ходе министерской встречи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Вене, о чем пишет replyua.net со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

В сообщении издания отмечается, что переговоры проходят за закрытыми дверями. В настоящее время неизвестно никаких подробностей переговоров. Как известно, ранее руководители российской и украинской дипломатии уже встречались, однако только в рамках «нормандского формата». Нынешняя же встреча – это первые их двусторонние переговоры, которые происходят не в рамках этого формата.

Напомним, ранее издание, ссылаясь на сообщение спикера главы МИД Украины Марьяны Бецы, писало, что «на полях» министерской встречи ОБСЕ двусторонние переговоры провели специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Курт Волкер и глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин.
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