Неизвестные злоумышленники в Киеве поиздевались над новой Аллеей героев

На улице Янки Купалы в Соломенском районе Киева была открыта Аллея памяти героев антитеррористической операции. Как передает replyua.net со ссылкой на «Киевзеленстрой», сотрудники этого предприятия провели ремонт пешеходной зоны, а вдоль ее было решено высадить 82 акации.
Помимо этого, на Аллее завершили установку памятного знака в виде камня, на котором установили табличку в честь мужества и героизма украинских бойцов, включая и тех, кто отдал на войне свою жизнь. Впрочем, по информации активных пользователей соцсетей, уже спустя несколько часов после открытия неизвестные вандалы оторвали табличку с памятного знака. «Я там только что гулял с собаками – табличка, вероятно, отломана (ее нет, только штыри торчат), с цветами тоже что-то сделали нехорошее», – пишет в соцсети Andriy Kozlov.
Отметим, что ранее в Деснянском районе открылся сквер «Доброволец», а в ноябре в Оболонском районе появился сквер в честь Героя Небесной сотни Владимира Мельничука. По информации «Киевзеленстроя», в текущем году этот сквер капитально отремонтировали.