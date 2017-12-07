Эксперт: Украина стремится развить экономику, но ей не удается сделать даже первые шаги – создать внутренние рынки на свои ресурсы

Как сообщает replyua.net, Верховная Рада Украины не решилась провести одну из самых важных реформ, которые провели все цивилизованные страны ЕС, продлив мораторий на продажу сельхозземель еще на год, то есть до 2019 года.
Началось обсуждение возможного продления моратория на продажу сельскохозяйственной земли еще в понедельник с крика о том, что селян опять власть хочет грабить. Естественно, такой пиар-ход уже по-старинке использовала лидер ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Она предложила на Согласительном совете парламента продлить мораторий на продажу земли на пять лет. Во вторник комитет поддержал продление на год. Сегодня Рада голосовала решение.
Как отметил в эфире одного из телеканалов финансист Тимофей Милованов, олигархи и агробароны, которые есть в каждой фракции парламента, опять взяли гору над простыми людьми, навешав им лапшу на уши про злых латифундистов, которые заберут последнее – землю. При этом люди так и не поняли, что рынок земли нужен для того, чтобы землю мог обрабатывать тот, кто умеет это делать эффективно, то у кого производительность труда и использования капитала высока. Рынок земли – это также свобода и доступ к земле для всех, а не только для тех, у кого схемы и связи.
Эксперт отметил, что Украина стремится и очень нуждается в развитии экономики, но ей не удается сделать даже первые очевидные шаги – создать внутренние рынки на свои ресурсы.