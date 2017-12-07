валюта
СпецтемаОлимпийская чемпиона РФ о решении МОК: Вы нюх потеряли, у нас есть ядерное оружие!

Рада сказала «нет» рынку земли еще на год

Рада сказала «нет» рынку земли еще на год
Как сообщает replyua.net, прогнозируемо Верховная Рада проголосовала за продления моратория на продажу сельхозземель до 2019 года. В проголосованном документе отмечается, что продление моратория на продажу сельхозземель на один год позволит урегулировать на законодательном уровне процедуру оборота этих земель и разработать необходимые нормативно-правовые акты.

Как отметил в эфире одного из украинских телеканалов политолог и политик Тарас Черновил, коммунистическая идеология снова победила. Грустно жить в стране, которая не может вырваться из советского прошлого. Половина наших «демократов» были когда-то членами легендарного «Народного Руха», который жестко боролся за честные рыночные отношения на селе, право крестьян самостоятельно распоряжаться своей собственностью, отказаться от земли, которую не готовы обрабатывать, купить дополнительные наделы для фермерского хозяйства, наконец, получать дешевые ипотечные кредиты под залог земли.

«Боролся «Народный Рух» против коммунистов. А эти всевозможные Крулько и другие экс-руховские отщепенцы быстро перекочевали из руховцев в коммунисты», – резюмировал политолог.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Александр Палий: несколько фактов о Саакашвили, которые перевернут ваше мнение о честном экс-президенте Грузии

Срочно: Женщина, которая стояла с Саакашвили на сцене, это и есть ответ на вопрос – чьи интересы он представляет в Украине
Важное за сутки
07 дек 2017
13814

Александр Палий: несколько фактов о Саакашвили, которые перевернут ваше мнение о честном экс-президенте Грузии

Для того, чтобы понять, что экс-президент Грузии Михеил Саакашвили – это циничный обманщик, нужно не только слушать его пламенные речи, но хотя бы немного читать прессу – украинскую, грузинскую,

06 дек 2017
10251

«Смертельный урон» от Саакашвили: «Если хорошо сработаем, встретим Новый год без Порошенко»

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, являющийся лидером «Рух нових сил», во время вече в палаточном лагере возле Рады обратился к протестующим и призвал их активно готовиться к наступлению на

07 дек 2017
7755

Лавров обратился к ЕС с истерическим заявлением о «русскоязычных украинцах»

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров выступил на проходящем в австрийской столице Вене 24-м заседании Совета министров ОБСЕ, в ходе которого обвинил Украину в принятии нового

06 дек 2017
7235

Військовий хлопчина, який відчайдушно втік під обстрілом в Південну Корею з КНДР, тепер цілими днями дивиться кіно

Ще не всі забули військового хлопчину, відчайдушно втікаючого під обстрілами в Південну Корею з КНДР. Він вже зовсім оговтався в лікарні, хоча отримав п'ять куль і був майже небіжчиком, коли його

Последние новости

СМИ: Увольнение Соболева приведет к непониманию Киева в ЕС

Климкин и Тиллерсон согласовали дальнейшие действия по Донбассу

Неизвестные злоумышленники в Киеве поиздевались над новой Аллеей героев

Иерусалим – столица Израиля: из-за решения Трампа начались массовые беспорядки

Сближение России и НАТО: эксперт рассказала, к чему нужно готовиться Украине

Эксперт: Украина стремится развить экономику, но ей не удается сделать даже первые шаги – создать внутренние рынки на свои ресурсы

Рада сказала «нет» рынку земли еще на год

Если на квартиру Лещенко сбрасывается начальница, а на вещи Залищук – брат, то, когда они придут к власти, бабушка купит им дом в Конче-Заспе

Если мы хотим независимое НАБУ, то увольнять его голову без аудита никак нельзя, – волонтер

Международный олимпийский комитет поставил ультиматум не спортсменам, а конкретно Путину

Журналист: Соболев не потребовал озвучить источник финансирования акции Саакашвили – вот и вся борьба с коррупцией

Фемида вызывает Порошенко в суд на допрос по делу Януковича

Блогер: это «фашистский режим» заставил Сергея и Светлану обзавестись квартирами, а потом еще и Михо выгнал на улицу

В Нацполиции рассказали о стрельбе и взрывах в Николаеве

Блогер: мы снова наблюдаем как «Запад устал от Украины»

Яценюк и Аваков изменили свою позицию по НАБУ после встречи с Йованович

«Это было частью плана»: Сакварелидзе рассказал, для чего Саакашвили полез на крышу

Стали изгоями: Госдума обвинила Путина в подставе с Олимпиадой

Потери армии Путина на Донбассе: появились секретные данные Минобороны России

Ответ за санкции? В России задержан известный американский журналист

 Новости за день