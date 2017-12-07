Рада сказала «нет» рынку земли еще на год

Как сообщает replyua.net, прогнозируемо Верховная Рада проголосовала за продления моратория на продажу сельхозземель до 2019 года. В проголосованном документе отмечается, что продление моратория на продажу сельхозземель на один год позволит урегулировать на законодательном уровне процедуру оборота этих земель и разработать необходимые нормативно-правовые акты.
Как отметил в эфире одного из украинских телеканалов политолог и политик Тарас Черновил, коммунистическая идеология снова победила. Грустно жить в стране, которая не может вырваться из советского прошлого. Половина наших «демократов» были когда-то членами легендарного «Народного Руха», который жестко боролся за честные рыночные отношения на селе, право крестьян самостоятельно распоряжаться своей собственностью, отказаться от земли, которую не готовы обрабатывать, купить дополнительные наделы для фермерского хозяйства, наконец, получать дешевые ипотечные кредиты под залог земли.
«Боролся «Народный Рух» против коммунистов. А эти всевозможные Крулько и другие экс-руховские отщепенцы быстро перекочевали из руховцев в коммунисты», – резюмировал политолог.