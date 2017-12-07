Фемида вызывает Порошенко в суд на допрос по делу Януковича

Так, председательствующий судья Владислав Девятко, оглашая список свидетелей, которые будут допрошены в суде, сообщил, что одним из них будет Петр Алексеевич Порошенко. Ранее перед этим прокурор Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко, после того, как был зачитан список свидетелей обвинения, которые допрашивались в ходе следствия, заявил: «Прошу вызвать в судебное заседание суда Порошенко Петра Алексеевича в качестве свидетеля стороны обвинения. Со стороны обвинения необходимость в допросе данного свидетеля возникла во время исследования доказательств в судебном заседании, которое состоялось 6 декабря 2017 года».
По мнению обвинения, гарант Конституции Украины Петр Порошенко может предоставить показания о вооруженной агрессии против Украины со стороны органов госвласти Российской Федерации, что впоследствии привело к аннексии Крымского полуострова.