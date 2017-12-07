В Нацполиции рассказали о стрельбе и взрывах в Николаеве

Как информирует replyua.net, в частности, в сообщении отмечается: «Сегодня, седьмого декабря 2017 года, приблизительно в 07 часов 30 минут на территории рынка в Ингульском районе Николаева группа лиц совершили разбойное нападение на административный корпус на рынке».
Также в пресс-службе сообщили: «Сотрудники полиции увидели возле супермаркета подозрительного мужчину, в руках которого был бумажный пакет. Подозрительным стало то, что на появление стражей порядка неизвестный отреагировал попыткой бегства. Однако патрульным удалось задержать мужчину, который, как выяснилось впоследствии, оказался одним из группы лиц, которые только что совершили разбойное нападение. В том самом пакете у преступника лежали деньги в сумме почти триста тысяч гривен. Как стало известно, эту сумму злоумышленник вынес из помещения администрации рынка. В это же время 18 человек напали с оружием в руках на охранников рынка, ворвались в здание администрации, выбили двери, окно, совершили несколько выстрелов и даже привели в действие взрывные устройства и забаррикадировались в помещении. В результате полиция штурмом через окна брала здание». В ведомстве подчеркнули, что все нападавшие были задержаны и обезврежены. В отношении задержанных начато уголовное производство.