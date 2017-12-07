Яценюк и Аваков изменили свою позицию по НАБУ после встречи с Йованович

Как информирует replyua.net, интересно то, что после такой встречи руководство политической силы полностью изменило свою позицию по отношению к закону о «ликвидации Национального антикоррупционного бюро Украины». В частности, собеседник сообщил: «Вчера вечером Арсений Яценюк, Андрей Парубий, а также Арсен Аваков провели встречу с американским послом Йованович, после чего у них полностью изменилась риторика и пропало острое желание принять закон об убийстве НАБУ».
Согласно словам собеседника, именно переговоры между Йованович и украинскими политиками изменили позиции последних, и они начали говорить о необходимости создания Антикоррупционного суда. Напомним, ранее вчера сообщалось, что члены парламентского комитета по вопросам противодействия коррупции проголосовали за направление в парламент Украины предложения о снятии с должности руководителя комитета Егора Соболева.