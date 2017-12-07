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«Это было частью плана»: Сакварелидзе рассказал, для чего Саакашвили полез на крышу

«Это было частью плана»: Сакварелидзе рассказал, для чего Саакашвили полез на крышу
В ходе интервью журналистам телеканала ATR один из соратников Михаила Саакашвили Давид Сакварелидзе заявил, что экс-глава Одесской ОГА в процессе обыска и задержания 5 декабря на улице Костельной в Киеве полез на крышу, поскольку таким был его «запасной план», передает replyua.net.

«Я считаю, что у него был этот план в качестве запасного и он его продумал. Этот вопрос лучшем задать ему самому, но он действовал правильно, нам таким образом удалось выиграть время и не дать до конца произвести беспредел. Суть плана заключалась в том, чтобы выиграть время и продолжать поддерживать визуальный контакт с собравшимися людьми», - рассказал он, добавив, что сотрудники правоохранительных органов не составили протокол об обыске, зато взломали сейфы и забрали часть вещей Саакашвили. «Они даже не составили протокол, нам не вручили ни одного процессуального документа. Адвокат был допущен только в качестве наблюдателя. И в это же самое время на крыше проводили операцию по задержанию. Адвоката также хотели задержать», – отметил Сакварелидзе.

Как известно, бывшего губернатора Одесской области подозревают в том, что он содействовал участникам преступных организаций и скрывал их преступную деятельность.
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