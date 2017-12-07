Климкин провел встречу с Волкером на полях совета министров ОБСЕ, - подробности

В частности, в своем сообщении Беца написала: «Была проведена важная и теплая встреча со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером на полях Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе». При этом спикер добавила, что в выступлении во время заседания Павел Климкин уделил основное внимание продолжающейся агрессии Российской Федерации против Украины и необходимости поиска эффективных механизмов борьбы с ней.
Напомним, ранее председатель Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что Украина, Германия, Франция и Соединенные Штаты Америки практически разработали проект резолюции Организации объединенных наций по миротворцам на Донбассе.