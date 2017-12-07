Одиозный Царев о ситуации с Саакашвили: «История повторяется: первый раз, как трагедия, второй – как фарс»

Так, комментируя ситуацию «Новостному фронту» беглый Царев заявил: «Сейчас всем нам видно, как президент Украины Петр Порошенко начинает поджимать Михо Саакашвили, осуществлять аресты его сторонников, а его начальник службы безопасности и вовсе погиб, если вспомнить, это в Одессе было определенное время тому назад. Да и в наши дни мы видим, как Михаила Саакашвили арестовывают в генеральную прокуратуру Украины. Я вот что сказать хочу, что история повторяется. Первый раз как трагедия, второй раз – как фарс. Я очень внимательно следил за действиями экс-президента Грузии Михаила Саакашвили во время Майдана в Киеве».
Напомним, ранее сегодня издание уже сообщало, что 7 декабря бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили попытался прорваться в гостиницу «Киев», что вблизи с украинским парламентом, чтобы помыться там, однако его не пустили туда, в результате чего последнему пришлось вернуться в «свой палаточный городок».