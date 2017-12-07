Гриценко отреагировал на начатое СК РФ против него уголовное дело: «могу сдать всех»

Также занимающий ранее пост главы Минобороны Украины добавил: «Это уголовное дело возбуждено в России, которой управляют террористы? Которые не щадя убивают украинцев? Которые беспощадно сбили авиалайнер рейса МН17 в небе над Донбассом? Цинично и противно». При этом бывший чиновник заявил, что он легко может сдать следователям СК РФ организаторов и вдохновителей терроризма, «начиная с высшего руководства Российской Федерации». При этом он отметил, что речь идет о его комментарии террористического акта в центре столицы Украины, когда диверсанты взорвали транспортное средство и убили главу спецподразделения Главного разведывательного управления, полковника Максима Шаповала.
Как ранее уже сообщалось, следователи Следственного комитета России начали уголовное дело против бывшего главы оборонного ведомства Украины Анатолия Гриценко за «его публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Сообщение такого характера появилось ранее на сайте СК РФ.