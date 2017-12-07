ВСУ входят в ТОП-30 лучших армий мира, - Гройсман

В частности, глава правительства Украины заявил: «Армия Украинского государства стала одной из самых сильных европейских армий. Также мы можем гордиться тем, что сейчас она входит в список тридцати самых лучших мировых армий. Но самое главное – что в украинском обществе выросло уважение к своим защитникам и их рискованной профессии. В это же время растет также и социальный статус военнослужащих. Невероятно трогательно смотреть на то, как сотни людей с цветами в руках торжественно выходят на встречу воинских подразделений, которые возвращаются из зоны проведения Антитеррористической операции на отдых домой».
Примечательно что, по словам Гройсмана, сейчас ВСУ способны выполнять задачи самого высокого уровня сложности, а сами военнослужащие являются специалистами высокого уровня.