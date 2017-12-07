В России рассказали о новых «выборах» на Донбассе и назвали сроки

В следующий раз так называемые «выборы» главарей самопровозглашенных «Л/ДНР» должны состояться осенью 2018 года. Как передает replyua.net со ссылкой на УНИАН, такое заявление во время пресс-конференции заявил руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, который является приближенных к помощнику главы российского государства Владиславу Суркову.
«Выборы будут проходить в «республиках» Донбасса. 2 ноября 2014 там состоялись выборы руководителей «республик» и выборы народных собраний - то есть «парламентов» республик. Завершается четырехлетний срок действия их полномочий. Минские договоренности их никак не регулируют, в связи с чем следует ожидать, что эти выборы нужно провести в срок, осенью 2018», - пояснил Чеснаков.
Ранее в интервью журналистам специальный представитель Соединенных Штатов Америки Курт Волкер заявил, что после введения на временно оккупированные территории Донбасса миротворческого контингента ООН появится возможность провести в этом регионе местные выборы. Американский политик считает, что при условиях эффективного международного мониторинга, проведение выборов станет возможным.