валюта
СпецтемаЖенщина, которая стояла с Саакашвили на сцене, это и есть ответ на вопрос – чьи интересы он представляет в Украине

Эксперт: решение антикоррупционного комитета Верховной Рады по Егору Соболеву нельзя поддержать

Эксперт: решение антикоррупционного комитета Верховной Рады по Егору Соболеву нельзя поддержать
Нельзя согласиться с решением антикоррупционного комитета Верховной Рады, который рекомендует нардепам отозвать Егора Соболева с должности председателя комитета только за неудовлетворительное управление комитетом. На самом деле он развалил работу комитета, принимал волюнтаристские решения вопреки решению комитета, заполитизировал его работу. Он на несколько месяцев задерживал подписание нескольких антикоррупционных законов так называемого безвизового пакета, не визируя текст уже принятых актов. И одного факта, что официальный штатный работник аппарата комитета, принятый на работу лично Соболевым, попался на горячем во время передачи денег Курченко уже достаточно, чтобы обвинения были не такими примирительными. Как передает replyua.net, такое мнение в эфире одного из телеканалов высказал украинский политолог Тарас Черновил.

По его словам, еще возникает вопрос: может ли возглавлять такой важный орган лицо, в отношении которого не сняты подозрения о сохранении им российского гражданства. Тем более, что он был причастен как минимум к двум событиям, где отслеживались интересы олигарха Курченко: так называемая блокада, которая стала формальным основанием конфискации многочисленных украинских предприятий с передачей их в управление Курченко. Второй момент – нынешние события, когда до последнего момента Соболев на российские деньги раскручивал антиукраинскую акцию. «При этом все уже забыли, как Соболев истерически угрожал нацгвардийцам гранатой? Или как, пренебрегая нашим государственным флагом, ходил обмотанный ним вокруг палаток пророссийской бандитской акции», – отметил политолог.

Он считает, что именно поэтому формулировка должна быть значительно жестче. Это важно не только для показной принципиальности, но и для моделирования реакции западных партнеров, потому заявлять о «политической расправе», когда Соболев обвиняется в «недостаточной эффективности» - это одно, а оправдывать его, когда обвинения будут касаться значительно худших, преступных действий – это уже нечто гораздо другое.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Саакашвили с боевиками захватил комитет Верховной Рады Украины, - ГПУ

Срочно: Женщина, которая стояла с Саакашвили на сцене, это и есть ответ на вопрос – чьи интересы он представляет в Украине
Важное за сутки
06 дек 2017
11956

Саакашвили с боевиками захватил комитет Верховной Рады Украины, - ГПУ

Председатель Генпрокуратуры Украины Юрий Луценко сегодня, 6 декабря 2017 года с трибуны Рады рассказал о беспределе, который творил Саакашвили вместе со своими сторонниками на территории украинского

06 дек 2017
9092

Блогер: россияне так и не поняли, что они не просто пропускают Олимпиаду-2018, они исключены – навсегда

Кажется, в России до сих пор не поняли, что вчерашнее решение МОК по отстранению российской сборной от участия в зимней олимпиаде 2018 в Южной Корее – это не только об одной отдельной олимпиаде. Это

06 дек 2017
7838

«Смертельный урон» от Саакашвили: «Если хорошо сработаем, встретим Новый год без Порошенко»

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, являющийся лидером «Рух нових сил», во время вече в палаточном лагере возле Рады обратился к протестующим и призвал их активно готовиться к наступлению на

06 дек 2017
7522

Отстранение РФ от Олимпиады: Путин пошел против воли народа

Сегодня глава российского государства Владимир Путин во время пресс-конференции прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении российской олимпийской сборной от

Последние новости

В России рассказали о новых «выборах» на Донбассе и назвали сроки

Журналист: никто НАБУ не будет «убивать» – выборы скоро

Лавров обратился к ЕС с истерическим заявлением о «русскоязычных украинцах»

Эксперт: решение антикоррупционного комитета Верховной Рады по Егору Соболеву нельзя поддержать

Эксперт: польский коллега Сытника уже сидит в тюрьме за «игру во взяточничество»

Его окружают боевики: Геращенко рассказал, почему правоохранители не задержали Саакашвили

Эксперт рассказала о выгоде для Путина из-за скандала с Олимпиадой

Сегодня ночью Украина была на грани катастрофы – депутат

Мне здесь очень хорошо: украинская певица, сбежавшая в РФ, рассказала о своем новом доме

В РФ возбудили уголовное производство против экс-министра обороны Украины

Александр Палий: несколько фактов о Саакашвили, которые перевернут ваше мнение о честном экс-президенте Грузии

В Генштабе выступили с громким обвинением в адрес миссии ОБСЕ на Донбассе

У здания Рады проходит сразу три разных митинга: что требуют активисты?

Политолог: молчание Соболева – наталкивает на мысли, что именно он мог распоряжаться частью денег Курченко

Фарион: Где в Конституции предусмотрена защита русскоязычных? Вам нравится русский – покупайте билет и езжайте в Московию

Блогер рассказала, кому больше всего «светит» недавно освободившаяся должность председателя Антикоррупционного комитета

Открытие «врат ада»: в ХАМАС прокомментировали решение Трампа по Иерусалиму

Брату Муженко присвоили статус генерала

Политолог: НАБУ неинтересна развязка и решение конфликта, их интересует борьба с властью и PR

Ультиматум Порошенко Раде: «Если я не увижу прогресса, то сделаю необходимое сам»

 Новости за день