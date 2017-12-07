Эксперт: решение антикоррупционного комитета Верховной Рады по Егору Соболеву нельзя поддержать

Нельзя согласиться с решением антикоррупционного комитета Верховной Рады, который рекомендует нардепам отозвать Егора Соболева с должности председателя комитета только за неудовлетворительное управление комитетом. На самом деле он развалил работу комитета, принимал волюнтаристские решения вопреки решению комитета, заполитизировал его работу. Он на несколько месяцев задерживал подписание нескольких антикоррупционных законов так называемого безвизового пакета, не визируя текст уже принятых актов. И одного факта, что официальный штатный работник аппарата комитета, принятый на работу лично Соболевым, попался на горячем во время передачи денег Курченко уже достаточно, чтобы обвинения были не такими примирительными. Как передает replyua.net, такое мнение в эфире одного из телеканалов высказал украинский политолог Тарас Черновил.
По его словам, еще возникает вопрос: может ли возглавлять такой важный орган лицо, в отношении которого не сняты подозрения о сохранении им российского гражданства. Тем более, что он был причастен как минимум к двум событиям, где отслеживались интересы олигарха Курченко: так называемая блокада, которая стала формальным основанием конфискации многочисленных украинских предприятий с передачей их в управление Курченко. Второй момент – нынешние события, когда до последнего момента Соболев на российские деньги раскручивал антиукраинскую акцию. «При этом все уже забыли, как Соболев истерически угрожал нацгвардийцам гранатой? Или как, пренебрегая нашим государственным флагом, ходил обмотанный ним вокруг палаток пророссийской бандитской акции», – отметил политолог.
Он считает, что именно поэтому формулировка должна быть значительно жестче. Это важно не только для показной принципиальности, но и для моделирования реакции западных партнеров, потому заявлять о «политической расправе», когда Соболев обвиняется в «недостаточной эффективности» - это одно, а оправдывать его, когда обвинения будут касаться значительно худших, преступных действий – это уже нечто гораздо другое.