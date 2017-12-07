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В Генштабе выступили с громким обвинением в адрес миссии ОБСЕ на Донбассе

В Генштабе выступили с громким обвинением в адрес миссии ОБСЕ на Донбассе
В интервью журналистам «Обозревателя» офицер управления правового обеспечения Генштаба украинских Вооруженных сил Юрий Бобров заявил, что из-за очень большого количества россиян в представительстве миссии ОБСЕ на оккупированных территориях Донбасса, к этой организации подрывается доверие среди военнослужащих Украины, передает replyua.net.

«Мое отношение к деятельности международной мониторинговой мисси ОБСЕ весьма критично. По какой причине? Прежде всего, достаточно много российских представителей находятся при исполнении обязанностей в этой миссии, поэтому надеяться на ее объективную деятельность, безусловно, не приходится. Есть очень много недостатков в работе, низкая активность по фиксированию фактов нарушения Минских договоренностей со стороны РФ и пророссийских террористов. Порой складывается такое впечатление, что некоторые представители мисси тесно сотрудничают с представителями «Л/ДНР» и России», - рассказал полковник.

Он добавил, что такое сотрудничество представителей миссии с агрессором имеет и вовсе неприкрытый характер.
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