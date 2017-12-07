Политолог: молчание Соболева – наталкивает на мысли, что именно он мог распоряжаться частью денег Курченко

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Как сообщал replyua.net, Антикоррупционный комитет Верховной Рады большинством голосов уволили с поста председателя комитета Егора Соболева. по мнению украинского политолога и журналиста Виктора Уколова, отставка Соболева – это результат скандала с финансированием Михеила Саакашвили, который получал деньги от фигуранта антикоррупционной дела Сергея Курченко. Поскольку Егор сотрудничает с Михо – это классический конфликт интересов.Политолог отметил, что не исключено, что частью средств, которые поступали от коррупционера Сергея Курченко, распоряжался сам Соболев непосредственно, как один из организаторов протестов. Еще хуже, что и на второй день после обнародования информации Егор Соболев не отмежевался от Саакашвили и даже не поставил публично требование отчитаться и открыть источники финансирования акции, как это сделала та же нардеп Светлана Залищук. Такая ситуация не могла не возмутить депутатов его комитета.Как видно, пользователей соцсетей не очень взволновала отставка Соболева. Многие задавались вопросом, что конкретно сделал Егор Соболев на этой позиции? Чем он так важен для антикоррупционного движения? Интересует не процесс борьбы, не интервью и не выступления на митингах, а конкретный измеримый результат. Большинству украинцев он запомнился только безумными стримами.