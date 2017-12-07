Политолог: НАБУ неинтересна развязка и решение конфликта, их интересует борьба с властью и PR

Два дня подряд Генпрокурор Луценко не сходит с трибуны парламента и остается в информационном тренде. Вчерашнее выступление уже было не про Саакашвили и шпионские игры, а о спорах в среде правоохранительных органов. Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из украинских телеканалов отметил украинский политолог Владимир Горбач. По его словам, надо отдать должное Юрию Луценко, это был достойный ответ на заявления ведомств Тиллерсона и Могерини, а о Сытнике и Холодницком и вообще нечего говорить.
Политолог отметил, что, несмотря на формальное отсутствие диплома о юридическом образовании Юрий Луценко профессионально разложил по полочкам саму суть конфликтов вокруг НАБУ и указал на причины. «Многие из моих знакомых продолжают воспринимать Луценко через призму предыдущей политической деятельности, видя в нынешних действиях прежде всего PR. Так, мастерство не пропьешь, но без политического мастерства сегодня никак. Иначе тебя съедят на другой же день», – отметил Горбач. По его мнению, является очевидным, что Луценко профессионально переигрывает Артема Сытника на любых совместных мероприятиях, там, где они появляются одновременно перед прессой. Это происходит из-за того, что Луценко, в отличие от Сытника, демонстрирует конструктив и стремление к компромиссу, но натыкается на психологическую стену.
Владимир Горбач отмечает, что вот и вчера после сокрушительных аргументов он указал оппоненту на возможный путь выхода из конфликта. Три пункта предложения Луценко: предусмотреть возможность набора «спецагентов» без «открытого конкурса» путем внесения изменения в закон о деятельности НАБУ, зарегистрировать спецтехнику в СБУ, как того требует закон и наладить нормальную психологическую коммуникацию и профессиональное сотрудничество между руководителями НАБУ и САП, напряжение между которыми негативно сказывается на взаимодействие всех сотрудников. «Только я что-то сомневаюсь, что оппонентов интересует выход из кризиса. Создается впечатление, что их интересует сам конфликт и PR на нем. Борьбу с коррупцией уже давно подменено борьбой с властью и как побочное следствие – с собственным государством, но это уже в основном неосознанно», – резюмировал политолог.