Ультиматум Порошенко Раде: «Если я не увижу прогресса, то сделаю необходимое сам»

Как информирует replyua.net, Порошенко напомнил, что завтра исполняется месяц с того момента, как он внес в Раду предложение ускорить процесс создания Антикоррупционного суда и заявил: «Мое предложение до сих пор находится в силе. Но если в начале следующей недели я никакого прогресса не увижу, то самостоятельно в течение семи или десяти дней подготовлю и внесу соответствующий проект закона». По утверждению главы государства, это было продиктовано желанием создать благоприятные по-максимуму условия для голосования за этот закон. Но, насколько известно, его проект находится до сих пор на стадии написания, а также он должен быть согласован различными политсилами.
В это же время украинский лидер обратился к народным депутатам, чтобы те сняли с повестки дня парламента внесенный ранее (старый) законопроект о создании в Украине Антикоррупционного суда. Президент написал: «Обращаюсь с просьбой к народным депутатам Украины снять с повестки дня старый проект закона «Об антикоррупционных судах», как это ранее рекомендовала Венецианская комиссия, а также рассчистить пространство для нового проекта».