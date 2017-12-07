Bloomberg с кремлевским акцентом: «Запад поддерживает неправильного человека в Украине»

Как передает replyua.net, некоторые пользователи интернет в Украине начали распространять ссылки на статью в Bloomberg «The West Backed the Wrong Man in Ukraine» - «Запад поддерживает неправильного человека в Украине». Казалось бы, Bloomberg нет оснований не доверять, ведь издание довольно рейтинговое и известное, но есть несколько существенных нюансов о том, что рейтинг издания еще не говорит о том, что все его авторы объективны в своих оценках.
Статью эту написал Леонид Бершидский, живущий в Германии журналист, российский эмигрант или не эмигрант, а просто живущий в Германии российский журналист, который постоянно, во всех своих статьях в разных изданиях, довольно мастерски подает не очень уж скрытую мысль – мир, покорись Кремлю, и тебе будет хорошо. Что бы ни писал этот автор об Украине после Революции Достоинства – в Украине все плохо. Что бы ни писал о событиях в мире, у него всегда получается, что Запад слабый, а Кремль сильный, знает, что ему нужно.
Самое главное для того, чтобы хоть как-то разобраться в тех или иных событиях, нужно уметь критично относиться к тому, что пишут в газетах и в западных в том числе. Исходя из этого, как европейские, так и американские политические обозреватели высказывают огорчение, что статьи украинских авторов в иностранных СМИ – это большая редкость, речь идет о тех украинских авторах, которые поддерживают Украину.