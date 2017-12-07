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Лживая благотворительность: в Лавре по заоблачным ценам продают вино, выпрошенное на подарки

Лживая благотворительность: в Лавре по заоблачным ценам продают вино, выпрошенное на подарки
Митрополит Павел, который является наместником Киево-Печерской Лавры, убедил меценатов подарить 1200 бутылок вина итальянского бренда Toscana Rosso для благотворительности в честь 30-летия возобновления в Лавре монашеской жизни, но позже это вино быдл выставлено на продажу во всех церковных лавках Лавры, одна бутылка стоит 3500 грн., передает replyua.net со ссылкой на «Спецкор».

Сотрудники магазина заявили, что причиной такой дороговизны вина является его эксклюзивность – у него 30 лет выдержки, освящение вина проводилось в Лавре. Впрочем, сомелье, оценив вино, заявили, что оно является неплохим, однако довольно простым, в связи с чем реальная его стоимость колеблется в пределах 300-600 гривен.

Пресс-служба компании-импортера заявила, что в письме-обращении наместник Лавры рассказал меценатам о бедственном положении, в котором находится церковь, и попросил о благотворительной помощи, так как «монастырь является неприбыльной организацией». После переговоров, продолжающихся месяц, меценаты согласовывали в Павлом этикетку и осуществили заказ эксклюзивной партии.
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