«Это позор»: У Байдена заговорили о сокращении всей помощи Украине, и оборонительной тоже, - причины

В частности, в своем сообщении советник экс-вице-президента США написал: «Если депутаты украинского парламента отдадут свои голоса за увольнение председателя НАБУ и главы Антикоррупционного комитета Рады, я буду рекомендовать сократить всю помощь правительства США Украине, в том числе и в сфере безопасности. Это просто позор».
Напомним, ранее уже сообщалось, что антикоррупционная сеть Transparency International Украина выступила с призывом в Верховную Раду не голосовать за вышеуказанные меры – увольнение главы НАБУ и Антикоррупционного комитета. Издание уже писало, что в среду, 6 декабря члены комитета по вопросам противодействия и предотвращения коррупции признали работу главы ведомства неудовлетворительной и инициировали процедуру отзыва Егора Соболева перед парламентом.