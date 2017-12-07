Раздел на два лагеря: стало известно о тревожных тенденциях для Украины в ЕС

Среди государств-членов Европейского союза произошел раскол на две группы относительно Украины, причиной которого является утрата доверия к высшему руководству страны. Как передает replyua.net со ссылкой на «Апостроф», такую информацию предоставили источники в дипломатических кругах Европы.
В том числе, отмечается, что в Европейском союзе партнеры Киева уже не верят украинскому президенту Петру Порошенко.
Таким образом, в последнее время в европейских странах более четко наблюдается разделение позиций по поводу Украины. Так, одна группа стран уверена, что Украина идет по пути сворачивания реформ (Франция, Германия, Испания, Италия). Вторую группу стран составляют те, по мнению которых необходимо продолжать спарринг с Россией и для этого активизировать свои действия на восточном направлении, несмотря на тревожные тенденции в Украине (Польша, Литва, Швеция). В то же время, по данным источника, в Европе ждут результатов переговоров Москвы и Вашингтона по Украине. «В случае отсутствия договоренностей, в ЕС ничего не будет инициироваться относительно Украины»», - сказал он.